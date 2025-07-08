В России отреагировали на данные о трате госсредств на дачу сына экс-замминистра обороны

Колесник: Если данные о трате госсредств Поповым правда, то это недопустимо

Степень виновности бывшего замминистра обороны Павла Попова, которого обвиняют в растрате средств для парка «Патриот» на строительство домов на даче сына, должен устанавливать суд, но если это правда, то такое поведение недопустимо, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Устанавливается виновность человека судом, если суд это дело установит. (…) Деньги, выделенные, считайте, на военный объект, это конечно не здорово. И потом это серьезнейшая сумма. Второй момент — военно-следственный комитет, я знаю, такими вещами занимается, но в конечном итоге мы можем этот вопрос обсуждать на законном основании, когда будет решение суда», — сказал Колесник.

Он назвал недопустим хищение средств, особенно выделенных на военные объекты.

Ранее в главной военной прокуратуре сообщили о том, что деньги, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дома, бани и гаража на дачном участке сына бывшего замминистра обороны Павла Попова. На участке в одном из подмосковных СНТ под ключ возвели двухэтажный дом — с отделкой, мебелью и сантехникой. На него, а также на баню и гараж, было потрачено около 26 миллионов рублей.