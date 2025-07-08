Вице-премьер Украины прокомментировала сообщения о назначении послом США

Вице-премьер Украины Стефанишина назвала слухами свое назначение послом США

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала слухами сообщения о своем возможном назначении послом США. Об этом сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Разговоров со мной лично никто не вел, возможно, это всего лишь слухи», — прокомментировал сообщения американской прессы чиновник.

Она отметила, что в случае назначения с ней должны были бы пройти консультации в правительстве и парламенте.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пообещал заменить посла в США Оксану Маркарову. Среди кандидатов на дипломатический пост американская пресса называла министра культуры Николая Точицкого, министра обороны Рустема Умерова, главу Минэнерго Германа Галущенко, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и вице-премьера Стефанишину.