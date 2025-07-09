Россиянам назвали способ спасти автомобиль от жары

Директор СТО Марков дал советы по спасению автомобиля в жару

Россиянам дали советы по спасению автомобиля в жару. Инструкциями с «КП» поделился директор станции технического обслуживания (СТО) Владимир Марков.

Российским автомобилистам посоветовали парковаться в тени, избегая при этом тени деревьев, — жаркая погода может смениться грозой, поэтому есть риск падения дерева прямо на машину. Рекомендуется использовать светоотражающие экраны, а также тонировку. Также эксперт призвал обработать кузов авто «лаком» — специальными полимерами, которые будут отражать солнечные лучи.

Важно не перекачивать шины на жаре — рекомендуется снизить давление в покрышках на 0,1-0,2 атмосферы от нормы. Также не следует заливать топливный бак «под завязку». Кузов стоит держать в чистоте, поскольку любые загрязнения повышают теплопроводность. Важно проверять исправность систем охлаждения, добавил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Если автомобиль простоял на солнце долгое время, следует проветрить его, открыв двери и окна, а также багажник. После того как машина немного остыла, рекомендуется включить кондиционер, не забыв про режим рециркуляции. Затем следует протереть пластик панелей влажной салфеткой или смоченным в воде куском ткани.

Также важно помнить, что на жаре нельзя оставлять людей и животных в припаркованной машине, также не следует закрывать в автомобиле какие-либо продукты.

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