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19:20, 10 июля 2025Силовые структуры

Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

Курсант рязанского училища убил командира, связав стропы его парашютов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова расправился со своим командиром Иваном Селиным. Военнослужащий связал стропы у парашютов старшего по званию прямо перед десантированием, что привело к летальному исходу.

В данный момент 20-летнего Илью Казанцева обвиняют по статье 105 («Убийство») УК России. Он арестован Рязанским гарнизонным военным судом.

При осмотре снаряжения погибшего были найдены связанные стропы, из-за которых парашюты не раскрылись во время прыжка. Позже Казанцев сам во всем сознался — он заявил, что перевязал стропы основного и запасного парашютов командира отрезками грузовой стропы. На веревках также нашли следы ДНК курсанта.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Причиной расправы могла быть личная неприязнь

После расправы над 24-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине потерпевшая сторона обратилась в Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Следствие выяснило, что преступление могло быть совершено из-за личной неприязни Казанцева к командиру.

Предполагается, что задержанный военнослужащий вместе с еще несколькими курсантами мог подвергаться «насилию и унижению» со стороны Селина. В то же время другие бойцы отзывались о командире как о человеке «требовательном и справедливом». На допросе многие из них заметили, что Селин был приверженцем жесткой дисциплины и всячески пытался поддерживать ее во вверенном ему подразделении.

Россия. Рязань. Курсанты первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова на церемонии приведения к военной присяге. Александр Рюмин/ТАСС Автор: Рюмин Александр Кредит: Александр Рюмин/ТАСС

Россия. Рязань. Курсанты первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова на церемонии приведения к военной присяге. Александр Рюмин/ТАСС Автор: Рюмин Александр Кредит: Александр Рюмин/ТАСС. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При этом позже на складе со снаряжением обнаружили еще один комплект парашютов с перевязанными стропами. По данным следствия, он принадлежит командиру роты, который также принимал участие в СВО.

Суд арестовал причастного к подрыву ветерана СВО в Севастополе

Суд арестовал подозреваемого в причастности к расправе над ветераном СВО Зауром Гурциевым. Задержанный был отправлен в СИЗО.

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Как сообщили представители суда, фигурант дела о подрыве вице-мэра Ставрополя был заключен под стражу на 1 месяц и 24 суток, до 29 июля. Среди основных версий произошедшего называют террористический акт.

Ветеран СВО Заур Гурциев являлся заместителем главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года. Его не стало 29 мая 2025 года во время встречи с его 29-летним знакомым Никитой Пеньковым, который оказался смертником.

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