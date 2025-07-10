Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

Курсант рязанского училища убил командира, связав стропы его парашютов

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова расправился со своим командиром Иваном Селиным. Военнослужащий связал стропы у парашютов старшего по званию прямо перед десантированием, что привело к летальному исходу.

В данный момент 20-летнего Илью Казанцева обвиняют по статье 105 («Убийство») УК России. Он арестован Рязанским гарнизонным военным судом.

При осмотре снаряжения погибшего были найдены связанные стропы, из-за которых парашюты не раскрылись во время прыжка. Позже Казанцев сам во всем сознался — он заявил, что перевязал стропы основного и запасного парашютов командира отрезками грузовой стропы. На веревках также нашли следы ДНК курсанта.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Причиной расправы могла быть личная неприязнь

После расправы над 24-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине потерпевшая сторона обратилась в Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Следствие выяснило, что преступление могло быть совершено из-за личной неприязни Казанцева к командиру.

Предполагается, что задержанный военнослужащий вместе с еще несколькими курсантами мог подвергаться «насилию и унижению» со стороны Селина. В то же время другие бойцы отзывались о командире как о человеке «требовательном и справедливом». На допросе многие из них заметили, что Селин был приверженцем жесткой дисциплины и всячески пытался поддерживать ее во вверенном ему подразделении.

Россия. Рязань. Курсанты первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова на церемонии приведения к военной присяге. Александр Рюмин/ТАСС Автор: Рюмин Александр Кредит: Александр Рюмин/ТАСС. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При этом позже на складе со снаряжением обнаружили еще один комплект парашютов с перевязанными стропами. По данным следствия, он принадлежит командиру роты, который также принимал участие в СВО.

Суд арестовал причастного к подрыву ветерана СВО в Севастополе

Суд арестовал подозреваемого в причастности к расправе над ветераном СВО Зауром Гурциевым. Задержанный был отправлен в СИЗО.

Как сообщили представители суда, фигурант дела о подрыве вице-мэра Ставрополя был заключен под стражу на 1 месяц и 24 суток, до 29 июля. Среди основных версий произошедшего называют террористический акт.

Ветеран СВО Заур Гурциев являлся заместителем главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года. Его не стало 29 мая 2025 года во время встречи с его 29-летним знакомым Никитой Пеньковым, который оказался смертником.