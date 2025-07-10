«Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

Мерц обратился к Путину и призвал Трампа не бросать Европу в вопросе Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с обращением к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Он адресовал им два послания на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. В конце своего выступления глава правительства ФРГ поблагодарил союзников за помощь Киеву и уточнил, что Берлин продолжит поддерживать стабилизацию и реконструкцию энергетической системы указанной республики.

Он также отметил, что у него есть два сообщения. Сначала немецкий политик обратился к российскому лидеру.

У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и Путину. Послание довольно простое: мы не сдадимся Фридрих Мерц канцлер Германии

Владимир Путин Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Затем Мерц обратился к Вашингтону и американскому лидеру. Он призвал главу Белого дома оставаться в союзничестве с Европой. «Оставайтесь с нами, с европейцами», — сказал спикер.

По его словам, европейцы и американцы — на одной волне, у них одинаковые интересы. «Мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Мы, американцы и европейцы, вместе. Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории», — подчеркнул канцлер Германии.

ФРГ заявила о готовности купить у США Patriot для Украины

Мерц ранее заявил, что Берлин готов купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для Киева. Об этом он сообщил Трампу. По данным источников, президент США предложил продать одну из батарей Patriot Украине.

Уточняется, что пока стороны не достигли соглашения, но продолжают обсуждение. «Приобретение ракеты Patriot — это не то же самое, что пойти в Walmart, взять десять штук с полки и пойти домой», — сказал один из советников главы Белого дома.

Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno / Reuters

Раскрыто обещание Трампа Зеленскому

В начале июля стало известно, что Вашингтон приостановит поставки Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

Позднее Трамп сообщил, что оказание военной помощи продолжается, на Украину направят еще некоторое количество оружия, преимущественно оборонительного. Вместе с тем он отметил, что США сами нуждаются в вооружении.

8 июля появилась информация об обещании американского лидера украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора немедленно отправить Киеву десять ракет-перехватчиков для Patriot и содействовать ему в поиске дополнительных каналов поставок.

По сведениям журналистов, «решение Трампа в понедельник отправить оборонительное оружие на Украину стало результатом многодневных консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами о том, откуда на самом деле поступит это оружие».

Глава Белого дома сказал собеседнику, что хочет помочь противовоздушной обороне республики, но США пришлось приостановить последнюю поставку оружия для проведения проверки собственных запасов. Также он выразил надежду, что европейцы отправят Киеву больше денег и материалов.