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09:38, 10 июля 2025Спорт

В МИД отреагировали на задержание российского баскетболиста во Франции

Захарова: Российское посольство занимается задержанием баскетболиста Касаткина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Касаткин

Даниил Касаткин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — заявила Захарова.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно накануне. Его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети.

Касаткин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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