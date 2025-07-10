В МИД отреагировали на задержание российского баскетболиста во Франции

Захарова: Российское посольство занимается задержанием баскетболиста Касаткина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — заявила Захарова.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно накануне. Его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети.

Касаткин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.