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13:27, 11 июля 2025Забота о себе

Худеющим людям подсказали три трюка для употребления углеводов без вреда для фигуры

Врач Росеро: Лимонная вода во время еды мешает усвоению углеводов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom  

Эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что во время диеты не стоит отказываться от углеводов. В беседе с изданием El Español врач подсказал худеющим людям три трюка, которые помогут употреблять их без вреда для фигуры.

Росеро посоветовал во время еды пить лимонную воду, которая мешает усвоению углеводов. Аналогичный эффект имеет и яблочный уксус, который можно, к примеру, добавлять в салаты, добавил он.

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Также специалист порекомендовал перенести углеводы в самый конец обеда, завтрака или ужина. Приоритет необходимо отдавать белкам и овощам. Правда, все эти приемы работают только с теми углеводами, которые содержатся в рисе, картофеле и подобных продуктах, но не в сладостях, заключил Росеро.

Ранее диетолог Ботикария Гарсия посоветовала включить в рацион оливковое масло. По ее словам, данный продукт действует по принципу ибупрофена.

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