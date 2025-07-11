Названы главные различия свадеб разных поколений

Организатор свадеб Лейбман: Миллениалы чаще зумеров устраивают свадьбы-вечеринки

Свадьбы представителей разных поколений имеют свои отличительные особенности. На них в беседе с Life.ru обратила внимание организатор свадеб, генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман.

Так, например, по наблюдению специалиста, молодожены-миллениалы чаще зумеров устраивают свадьбы-вечеринки. Связано это, по мнению Лейбман, с тем, что миллениалы в большинстве случаев оплачивают свою свадьбу самостоятельно, а значит имеют больше простора для фантазий и креатива. «Такой формат нравится молодежи, а родители зачастую его не поддерживают. В результате свадьбы-вечеринки устраивают миллениалы, потому что платят за все сами», — отметила эксперт.

Зумерам же, особенно наиболее юным их представителям, в организации свадьбы финансово помогают родители или и вовсе берут все расходы на торжество на себя, продолжила свою мысль Лейбман. В этом случае свадьбы получаются более классическими, с большим количеством приглашенных гостей, родственников и коллег.

Лейбман резюмировала, что современные свадьбы все чаще представляют собой синтез традиций и новых форматов. Миллениалы чаще делают выбор в пользу веселых, креативных вечеринок с элементами юмора, а зумеры склоняются к более классическим торжествам.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре «Россия» завершился II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Ключевыми событиями фестиваля стала церемонии единовременной регистрации браков влюбленных со всей России — на фестивали создали семьи 206 пар.