Открытый гроб Старовойта перед захоронением на кладбище в Петербурге сняли на видео

Опубликовано видео с открытым гробом Старовойта на кладбище в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео выноса гроба с экс-главой Минтранса России Романом Старовойтом для захоронения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно, как к могиле выносят венки и фото бывшего министра, а затем и его гроб, который открывают и ставят на специальный постамент. Следом идут люди, пришедшие попрощаться со Старовойтом.

Ранее стало известно, что чиновника могут похоронить без креста. Предполагается, что на могиле министра появится только нейтральная табличка без христианской символики.

Прощание с экс-министром прошло 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. На нее приехали высокопоставленные российские чиновники, включая нового главу Минтранса Андрея Никитина. Также в зале заметили бывшую супругу Старовойта с дочерями.

О смерти бывшего министра транспорта стало известно в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.