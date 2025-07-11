Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 11 июля 2025Россия

Открытый гроб Старовойта перед захоронением на кладбище в Петербурге сняли на видео

Опубликовано видео с открытым гробом Старовойта на кладбище в Санкт-Петербурге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео выноса гроба с экс-главой Минтранса России Романом Старовойтом для захоронения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно, как к могиле выносят венки и фото бывшего министра, а затем и его гроб, который открывают и ставят на специальный постамент. Следом идут люди, пришедшие попрощаться со Старовойтом.

Ранее стало известно, что чиновника могут похоронить без креста. Предполагается, что на могиле министра появится только нейтральная табличка без христианской символики.

Прощание с экс-министром прошло 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. На нее приехали высокопоставленные российские чиновники, включая нового главу Минтранса Андрея Никитина. Также в зале заметили бывшую супругу Старовойта с дочерями.

Материалы по теме:
Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?
Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?
7 июля 2025
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
7 июля 2025
Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что говорят о причинах?
Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что говорят о причинах?
7 июля 2025

О смерти бывшего министра транспорта стало известно в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    В офисе Зеленского анонсировали аналоги операции «Паутина»

    Суд оценил шансы сидящего за педофилию заслуженного тренера СССР выйти из колонии

    На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М

    Стало известно о смерти сотрудника МЧС при ликвидации последствий удара ВСУ по Туле

    Хиддинк назвал условие для приезда в Россию

    Туристка решила искупаться в море в плохую погоду и ушла под воду на глазах у сына и мужа

    Названы приехавшие на похороны экс-министра транспорта Старовойта чиновники

    На Украине поблагодарили Россию за удар по «адскому» военкомату

    В России создали систему управления роботами силой мысли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости