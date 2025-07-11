Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

В Санкт-Петербурге 11 июля проходят похороны экс-главы Минтранса Старовойта

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге утром в пятницу, 11 июля, хоронят бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Проститься с ним пришла его 25-летняя девушка Полина, которую журналисты заметили с большим букетом красных роз, и несколько высокопоставленных лиц — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Алтая Андрей Турчак. Также собираются его коллеги и близкие, всего пришли уже около 150 человек.

Могила Старовойта расположена в десяти метрах от часовни блаженной Ксении Петербургской — на Прямой дорожке, ведущей от Смоленского храма к Малому проспекту Васильевского острова. Рядом похоронены такие известные личности, как актриса Людмила Сенчина, певец Эдуард Хиль и няня Александра Пушкина — Арина Родионовна.

К могиле принесли награды чиновника

Для прощания с покойным на месте установили белый шатер с несколькими стульями. Также к могиле чиновник принесли его награды, которые он успел получить за время работы. Вероятно, они будут захоронены вместе с ним.

Нагрудный знак «Почетный дорожник России» бывшего министра транспорта РФ Старовойта Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Также известно, что экс-министра похоронят без креста. На кладбище не будет традиционного православного отпевания из-за обстоятельств смерти Старовойта, который покончил с собой. Вероятно, что на месте захоронения может появиться только нейтральная табличка без христианской символики.

Полиция оцепила подходы к месту захоронения, ограничив доступ посторонних.

Его гроб уже привезли на кладбище и открыли перед процедурой погребения. Похоронную процессию возглавили брат покойного, бывшая жена, дочки и его мать. Возлюбленная чиновника Полина шла позади близких родственников.

Старовойт написал прощальное сообщение в чате Минтранса

Накануне появилась информация, что перед уходом из жизни экс-глава Минтранса оставил сообщение в рабочем чате ведомства. Уточнялось, что перед тем, как покинуть рабочее место, он провел совещание с заместителями, а затем узнал об увольнении.

После оглашения указа об отставке Старовойт написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом. В конце сообщения была приписка: «Честь имею». Спустя некоторое время его обнаружили без признаков жизни.

О суициде Старовойта стало известно 7 июля после того, как его отправили в отставку. Рядом с его телом нашли огнестрельное оружие — наградной пистолет. Чиновнику было 53 года.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошло прощание с экс-главой транспорта. Священник тогда ограничился лишь краткой молитвой, так как согласно православной традиции, если человек ушел из жизни по собственному желанию, то его не будут отпевать.