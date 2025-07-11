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10:43, 11 июля 2025Россия

Гроб покончившего с собой Старовойта открыли перед погребением

На Смоленском кладбище Петербурга открыли гроб покончившего с собой Старовойта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурга во время похорон открыли гроб покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Это следует из видео, которое опубликовал портал «Осторожно, новости» в Telegram.

К гробу начали подходить родные и близкие бывшего министра, а также знакомые покойного. Церемонию сопровождает траурная музыка.

На похоронах присутствует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Кроме того, проститься со Старовойтом приехала девушка экс-министра.

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-чиновником не может не шокировать.

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