Путин направил венок на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве в четверг, 10 июля, прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом, о смерти которого стало известно несколькими днями ранее. Проститься с политиком приехали высокопоставленные чиновники и близкие. Церемония продлилась около двух часов. В финале траурного мероприятия сыграл оркестр.

Церемонию прощания посетили министры и бывшая супруга с детьми

Приглашенные начали собираться у ЦКБ около девяти часов утра. Так, проститься со Старовойтом прибыли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, министр промышленности Антон Алиханов, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, главы Минсельхоза Оксана Лут, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, а также преемник Старовойта на посту министра транспорта Андрей Никитин. Последний назвал его достойным человеком.

Я запомнил его достойным человеком Андрей Никитин министр транспорта России

Церемонию прощания посетила и бывшая супруга Старовойта Светлана, с которой они развелись в 2021-м году, вместе с дочерьми — 18-летней Ангелиной и 15-летней Анастасией. Они сидели возле гроба. Девушка экс-министра Полина, которая опознала его, на церемонии прощания не была замечена. Сообщалось, что у нее возникли неприятности после гибели Старовойта.

Всего, по информации ТАСС, проститься с политиком приехали около 200 человек. Как отметили корреспонденты «Острожно, новости», очередь на прощание «выстроилась практически на 30 метров».

Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин отправил венок на прощание со Старовойтом

Президент России Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощание с экс-министром транспорта. Изделие украшают розы. Его установили в зале, где стоял гроб и проходила церемония.

Глава государства одним из первых узнал о кончине Старовойта — ему незамедлительно доложили о гибели экс-министра. Об этом несколькими днями ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это шокировало Кремль.

Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Похороны Старовойта пройдут в Санкт-Петербурге

О смерти экс-главы Минтранса Старовойта стало известно в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Политика без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Ему было 53 года. Рядом обнаружили его наградной пистолет. Основная версия гибели — самоубийство.

Похороны Старовойта запланированы на пятницу, 11 июля. Они пройдут в Санкт-Петербурге, где сейчас живут брат и отец политика. По имеющейся информации, тело чиновника будет погребено на Смоленском кладбище. Как сообщает «Фонтанка», там рабочие копают могилу недалеко от часовни Ксении Блаженной. Предполагается, что именно в этом месте и будет похоронен Старовойт.

Старовойт родился в Курске, однако его детство и юность прошли в Сосновом Бору Ленинградской области. Высшее образование он получил в Санкт-Петербурге. Там же начал карьеру госслужащего.