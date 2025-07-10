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10:33, 10 июля 2025Россия

Сменивший Старовойта на посту главы Минтранса чиновник высказался об умершем

Никитин назвал покончившего с собой экс-министра Старовойта достойным человеком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сменивший Романа Старовойта на посту главы Минтранса Андрей Никитин назвал покончившего с собой чиновника достойным человеком. Его высказывание об умершем опубликовал Telegram-канал Shot.

Журналистка издания попросила Никитина рассказать о покойном бывшем коллеге. Министр сначала заявил, что выразил соболезнования 15 минут назад.

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«Я запомнил его достойным человеком», — объявил Никитин.

До этого сообщалось, что экс-жену Старовойта заметили на церемонии прощания с ним. Она приехала туда вместе с двумя дочками.

Также проститься с бывшим министром прибыли вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники.

Похороны Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

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