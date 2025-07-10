Бывшую жену экс-министра транспорта Старовойта с детьми заметили на церемонии прощания

Shot: Бывшую жену экс-министра Старовойта заметили на церемонии прощания с ним

Бывшую жену экс-министра транспорта России Романа Старовойта Светлану заметили с детьми на церемонии прощания с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, супруга и две дочери сели возле гроба чиновника. Старовойт развелся с женой в 2021 году, в браке родились девочки, младшей Анастасии сейчас 15 лет, старшей Ангелине — 18.

Девушка экс-министра Полина, которая опознавала его, на церемонию прощания пока не прибыла.

До этого в сети опубликовали первое фото с гробом Старовойта на церемонии прощания с ним в Центральной клинической больнице в Москве.

Проститься с коллегой приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники.

Похоронят Старовойта 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. В тот же день стало известно, что чиновника без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово.