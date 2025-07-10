Появилось первое фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

Shot опубликовал первое фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

В сети появилось первое фото с гробом экс-министра транспорта Романа Старовойта на церемонии прощания с ним в Центральной клинической больнице в Москве. Изображение опубликовал Shot в Telegram.

На снимке видно, что церемония проходит с открытым гробом, обложенного по бокам и сверху белыми розами. Сам Старовойт в кадр не попал.

Ранее стало известно, что на прощание приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники.

Похороны Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

О смерти бывшего министра транспорта стало известно в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.