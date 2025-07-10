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11:26, 10 июля 2025Россия

Описан направленный Путиным на прощание со Старовойтом траурный венок

Путин направил венок на прощание с экс-министром транспорта Старовойтом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его описанию, венок украшен розами. Его установили в зале, где проходит церемония.

Ранее в сети появилось первое фото с гробом Старовойта. На снимке видно, что траурный атрибут открыт.

Церемония прощания с бывшим главой Минтранса России проходит в Центральной клинической больнице в Москве. На нее приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, глава Минсельхоза Оксана Лут, новый глава Минтранса Андрей Никитин и другие высокопоставленные чиновники. Также в зале заметили бывшую супругу Старовойта с дочерьми.

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О смерти бывшего министра транспорта стало известно в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.

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