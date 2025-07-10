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10:47, 10 июля 2025Россия

Стало известно о неприятностях у девушки Старовойта после смерти экс-министра

Mash: У девушки Старовойта начались проблемы после смерти экс-главы Минтранса
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У девушки экс-министра транспорта Романа Старовойта Полины К. начались проблемы после смерти чиновника. О неприятностях россиянки стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, девушке пришлось съехать из подмосковного дома из-за действий силовиков и поселиться в гостинице. Отмечается, что Полина К. снимает номер уже несколько дней. У партнера бывшего главы Минтранса началась бессонница, и она переживает, что ее отчислят из ординатуры медвуза.

Кроме того, Полина К. заявила знакомым, что ее предупредили о якобы угрожающей опасности в Курске, поэтому она не может вернуться в родной регион. О какой опасности может идти речь, неизвестно.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-министром не может не шокировать.

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