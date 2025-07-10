Стало известно о неприятностях у девушки Старовойта после смерти экс-министра

Mash: У девушки Старовойта начались проблемы после смерти экс-главы Минтранса

У девушки экс-министра транспорта Романа Старовойта Полины К. начались проблемы после смерти чиновника. О неприятностях россиянки стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, девушке пришлось съехать из подмосковного дома из-за действий силовиков и поселиться в гостинице. Отмечается, что Полина К. снимает номер уже несколько дней. У партнера бывшего главы Минтранса началась бессонница, и она переживает, что ее отчислят из ординатуры медвуза.

Кроме того, Полина К. заявила знакомым, что ее предупредили о якобы угрожающей опасности в Курске, поэтому она не может вернуться в родной регион. О какой опасности может идти речь, неизвестно.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-министром не может не шокировать.