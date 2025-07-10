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10:37, 10 июля 2025Экономика

Всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали

Mash: Всю недвижимость, принадлежавшую экс-главе Минтранса Старовойту, опечатали
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Всю недвижимость, которая принадлежала экс-главе Минтранса и Курской области Роману Старовойту, опечатали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В связи с произошедшим девушке Старовойта, уроженке Курска Полине Копыловой, несколько дней назад пришлось съехать из их подмосковного дома в гостиницу. Она не смогла остановиться у матери, которая живет на Патриарших прудах, поскольку и эту квартиру опечатали. По словам знакомых с женщиной курян, ранее она торговала на центральном городском рынке.

Накануне стало известно, что в квартире Старовойта в Санкт-Петербурге недавно стартовал ремонт. Речь идет об объекте, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса «Большой Дом на Неве» на Малоохтинском проспекте. Его площадь может составлять примерно 165 «квадратов».

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