В квартире Старовойта начался ремонт

В квартире Старовойта в Санкт-Петербурге начался ремонт

В квартире экс-министра транспорта России Романа Старовойта в Санкт-Петербуре начался ремонт. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о квартире в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса «Большой Дом на Неве» на Малоохтинском проспекте. Информацию о ремонте подтвердил консьерж. По его словам, работы начались около двух месяцев назад. Собеседник издания добавил, что Старовойт переодически появлялся в квартире.

Исходя из данных в декларации о доходах за 2021 год, агентство предполагает, что площадь квартиры может составлять около 165 квадратных метров. Похожий объект в том же ЖК сейчас продается за 47 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что роскошный особняк в Подмосковье, где жили родные Старовойта, выставили на продажу за два месяца до его кончины.