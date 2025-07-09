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08:21, 9 июля 2025Экономика

В квартире Старовойта начался ремонт

В квартире Старовойта в Санкт-Петербурге начался ремонт
Александра Качан (Редактор)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В квартире экс-министра транспорта России Романа Старовойта в Санкт-Петербуре начался ремонт. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о квартире в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса «Большой Дом на Неве» на Малоохтинском проспекте. Информацию о ремонте подтвердил консьерж. По его словам, работы начались около двух месяцев назад. Собеседник издания добавил, что Старовойт переодически появлялся в квартире.

Исходя из данных в декларации о доходах за 2021 год, агентство предполагает, что площадь квартиры может составлять около 165 квадратных метров. Похожий объект в том же ЖК сейчас продается за 47 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что роскошный особняк в Подмосковье, где жили родные Старовойта, выставили на продажу за два месяца до его кончины.

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