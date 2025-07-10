В Москве завершилась церемония прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

Shot: Оркестр сыграл на завершившейся церемонии прощания со Старовойтом в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом. В финале траурного мероприятия сыграл оркестр. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как утверждает издание, тело чиновника планируют перевезти для похорон в Санкт-Петербург завтра утром.

На церемонии прощания были замечены бывшая жена Старовойта с детьми, новый глава Минтранса Андрей Никитин, зампреды правительства России Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие высокопоставленные чиновники.

Девушка бывшего министра Полина на прощании с ним не присутствовала. До этого стало известно, что у нее возникли неприятности после трагедии со Старовойтом.

Девушке пришлось съехать из подмосковного дома из-за действий силовиков и разместиться в гостинице.

7 июля президент России отправил Старовойта в отставку с должности главы Минтранса России. В тот же день чиновника без признаков жизни нашли в кустах у парковки в подмосковном городе Одинцово. Рядом с ним находился наградной пистолет.