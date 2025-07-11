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11:35, 11 июля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о предпочтительном плане по урегулированию конфликта

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев намерен следовать плану по прекращению огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Reuters

Украина намерена следовать плану по достижению 30-дневного прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью азербайджанскому изданию Report.

«Украина и дальше готова двигаться по согласованному с Соединенными Штатами еще в Саудовской Аравии плану по безусловному прекращению огня», — рассказал чиновник.

Палиса прокомментировал текущий статус урегулирования конфликта на Украине и назвал предпочтительным для Киева планом прекращение огня без предварительных условий. По мнению замглавы ОП, в ходе встречи делегаций Украины и России в Стамбуле 2 июня переговоры фактически свелись к гуманитарному треку. Украинский чиновник также заявил о якобы нежелании Москвы вести «действительно эффективные и предметные» переговоры относительно прекращения огня.

Ранее Палиса анонсировал аналоги операции «Паутина» со стороны Киева. По мнению замглавы ОП, в ходе ударов по территории России 1 июня Киев продемонстрировал способность действовать асимметрично и на стратегическую глубину.

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