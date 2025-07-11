В офисе Зеленского рассказали о предпочтительном плане по урегулированию конфликта

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев намерен следовать плану по прекращению огня

Украина намерена следовать плану по достижению 30-дневного прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью азербайджанскому изданию Report.

«Украина и дальше готова двигаться по согласованному с Соединенными Штатами еще в Саудовской Аравии плану по безусловному прекращению огня», — рассказал чиновник.

Палиса прокомментировал текущий статус урегулирования конфликта на Украине и назвал предпочтительным для Киева планом прекращение огня без предварительных условий. По мнению замглавы ОП, в ходе встречи делегаций Украины и России в Стамбуле 2 июня переговоры фактически свелись к гуманитарному треку. Украинский чиновник также заявил о якобы нежелании Москвы вести «действительно эффективные и предметные» переговоры относительно прекращения огня.

Ранее Палиса анонсировал аналоги операции «Паутина» со стороны Киева. По мнению замглавы ОП, в ходе ударов по территории России 1 июня Киев продемонстрировал способность действовать асимметрично и на стратегическую глубину.