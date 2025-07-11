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11:49, 11 июля 2025Россия

Появилось фото наград покончившего с собой экс-министра транспорта Старовойта

Опубликовано фото с наградами экс-министра Старовойта, среди них Орден Почета
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано фото с наградами экс-министра транспорта России Романа Старовойта, покончившего с собой, среди них Орден Почета. Снимок появился у «Фонтанки».

Как выяснило издание, чиновнику также вручали Орден Александра Невского, Орден Дружбы, медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса», «За безупречный труд и отличие I степени».

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Родственники и экс-коллеги Старовойта начали собираться на кладбище около 9 часов утра.

На похоронах чиновника были замечены губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Алтая Андрей Турчак.

Кроме того, на похороны вместе с матерью приехала девушка бывшего главы Минтранса Полина Копылова.

7 июля президент России отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. В тот же день чиновника без признаков жизни обнаружили в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Ему было 53 года.

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