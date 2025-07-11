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02:52, 11 июля 2025Мир

В Китае резко отреагировали на санкции Зеленского

Tencent: Зеленский подорвал шансы Украины на выживание санкциями против КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина подорвала свои шансы на выживание введением санкций против китайских компаний. Об этом пишет китайское издание Tencent.

В статье подчеркивается, что Киев не имеет права запрещать китайским фирмам торговать с Россией. «Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены», — пишут авторы.

Ранее Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний. Ограничения коснулись Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. Как пояснил советник украинского лидера Владислав Власюк, поводом для наказания стали поставки в Россию компонентов для боевых дронов.

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