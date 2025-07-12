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09:55, 12 июля 2025Спорт

Швейцарский тренер ЦСКА назвал понравившееся российское блюдо

Тренер ЦСКА Челестини рассказал, что ему понравился чак-чак
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ritzau Scanpix / via Reuters

Главный тренер московского ЦСКА швейцарец Фабио Челестини рассказал, какое российское блюдо ему понравилось. Его слова приводит РИА Новости.

Челестини назвал чак-чак вкусным. При этом он подчеркнул, что с этим десертом нужно быть очень осторожным, так как он очень сладкий.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды. Он сменил серба Марко Николича.

Позднее швейцарская газета Blick заявила об угрозе тюрьмы для Челестини. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от ЦСКА, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима. В клубе эту информацию опровергли.

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