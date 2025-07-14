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09:10, 14 июля 2025Силовые структуры

Планировавшая подрыв офицера Минобороны России женщина дала показания на видео

ФСБ показала допрос гражданки РФ и Украины за попытку подрыва военного МО РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео допроса жительницы Крыма, планировавшей теракт в отношении старшего офицера Минобороны (МО) России. Запись опубликовало РИА Новости.

Гражданка России и Украины на кадрах рассказывает, что с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) сначала она проработала план теракта: внешний вид, маршрут, легенду для родителей. Затем задержанная раскрывает детали реализации этого плана. Она раскаивается в содеянном.

По версии следствия, задержанная должна была подорвать военного в его машине при помощи бомбы на основе компонентов западного производства. Силовикам удалось предотвратить это преступление.

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