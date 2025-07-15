В России открылся летний лагерь для бизнесменов

На Северном Кавказе открылся летний лагерь для бизнесменов

На Северном Кавказе открылся летний лагерь для бизнесменов. Об этом пишет «Российская газета».

В рамках бизнес-тура руководители и представители менеджмента горнолыжных комплексов со всей страны посетят курорты «Ведучи», «Армхи», «Мамисон», «Цей», спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам» и другие уникальные территории Северо-Кавказского федерального округа. Предпринимателей ознакомят с основными инфраструктурными объектами и расскажут об экономическом потенциале упомянутых мест региона.

Кроме того, для участников тура запланированы прогулки по экотропам, историческим местам Ингушетии, Грозного, а также поездки на катамаранах и джипах. «Встретимся с инвесторами и обсудим перспективы взаимовыгодного партнерства, поговорим о рентабельности различных летних активностей и бизнес-плане глэмпинга. Формат позволяет пообщаться с топ-менеджментом курортов, техническими специалистами и получить теоретические знания», — рассказала заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.

Ранее сообщалось, что почти шесть тысяч россиян посетили фестиваль электронной музыки на «Архызе» в Карачаево-Черкесии.