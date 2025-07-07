Тысячи россиян устремились слушать электронную музыку в горах Кавказа

Почти 6 тысяч россиян посетили фестиваль электронной музыки в Архызе

Почти шесть тысяч россиян посетили фестиваль электронной музыки на «Архызе» в Карачаево-Черкесии. О том, что туристы устремились на мероприятие в горах Кавказа, сообщили в пресс-службе курорта.

Музыкальный фестиваль прошел на Архызе с 3 по 5 июля. Отмечается, что событие за три дня собрало шесть тысяч слушателей и 37 исполнителей.

Артисты провели десятки часов на двух сценах. «Горы, чистый воздух и мощные ритмы, которые собирали людей на танцпол с утра до ночи», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что россияне поставили рекорд по поездкам на Эльбрус в зимнем сезоне. Горнолыжный курорт посетили более полумиллиона человек.