Россиян предупредили о рисках отравлений в летних кафе

Роскачество предупредило об опасности отравления в кафе на открытом воздухе

С началом сезона летних веранд число пищевых отравлений увеличивается, рассказала руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная проблема летних кафе — нарушение температурного режима хранения продуктов. В жару мясные и рыбные блюда, молочные продукты и салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Безопасный срок хранения таких продуктов на открытом воздухе сокращается в разы», — объяснила Спеценко.

Она добавила, что еще одна проблема таких заведений — качество льда, используемого в напитках. Чаще всего на предприятиях питания забывают о необходимости проведения производственного контроля в отношении льда для приготовления напитков, а также о качественной мойке и дезинфекции ледогенераторов, указала эксперт. Это может также привести к отравлению, отметила Спеценко.

«Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зеленых зонах вдали от дорог», — предупредила специалист.

Эксперт посоветовала посетителям летних кафе проявлять особую бдительность: выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся при клиенте, избегать сложных многокомпонентных салатов и обязательно обращать внимание на условия гигиены.

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