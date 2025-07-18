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15:40, 18 июля 2025Путешествия

Домогавшийся попутчицы на глазах у ее малолетней дочери пассажир самолета признал вину

Алина Черненко

Фото: Gene J. Puskar / AP

Пассажир самолета авиакомпании American Airlines, домогавшийся попутчицы на глазах у ее малолетней дочери, признал себя виновным. Об этом пишет портал KBZK News.

Уточняется, что 37-летнему жителю Нью-Джерси Бхавешкумару Дахьябхаю Шукле грозит до двух лет тюремного заключения, штраф в размере 250 тысяч долларов (более 19,5 миллиона рублей) и не менее пяти лет жизни под административным надзором. Вынесение приговора назначили на 19 ноября. Шукла находится под стражей до дальнейшего разбирательства.

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Инцидент произошел 26 января. Мужчина летел из Бозмена в Даллас, США. Рядом с ним сидела Джейн Доу со своей несовершеннолетней дочерью.

В материалах суда также говорится, что Шукла сначала притворился спящим, а потом начал гладить бедра, поясницу и ягодицы попутчицы. Он делал это на протяжении всего полета и игнорировал просьбы женщины остановиться. Свидетель, сидевший позади Шуклы и Доу, подтвердил, что мужчина неподобающим образом прикасался к соседке.

Ранее пассажирка другой американской авиакомпании, United Airlines, дважды подверглась домогательствам во время рейса. Она решила засудить перевозчика, сотрудники которого ее не защитили.

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