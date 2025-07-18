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17:48, 18 июля 2025Забота о себе

Кардиолог назвал признаки стареющего сердца у молодых людей

Кардиолог Кокин рассказал о признаках аритмии и стенокардии у россиян до 35 лет
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин в беседе с «Известиями» рассказал о признаках «стареющего сердца» у молодых людей.

«Если вы просыпаетесь с чувством истощения и ощущаете упадок сил даже после выходных, это может быть не просто переутомление», — заявил врач. Он отметил, что сердце при недостаточности теряет способность полноценно перекачивать кровь, из-за чего органы испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. По словам медика, это вызывает хроническую усталость, слабость и даже боль в грудной клетке.

К признакам стенокардии он отнес жжение, боль в грудной клетке при обычной ходьбе или подъеме по лестнице, уходящую спустя несколько минут покоя или боль после приема нитроглицерина. Тревожным сигналом специалист назвал чувство нехватки воздуха, особенно при физических усилиях или в горизонтальном положении. Это говорит о том, что сердце не справляется с объемом работы и в тканях возникает кислородное голодание. «Наиболее опасны ночные приступы одышки, мешающие сну и отдыху», — подчеркнул спикер.

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Явными нарушениями ритма сердца он также назвал частое сердцебиение, перебои, ощущение толчков в груди. По его словам, к аритмии могут привести не только патологии сердца, но и сбои в работе щитовидной железы, стресс, отравления или злоупотребление алкоголем.

В России сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности. «Старение сердца — вопрос не возраста, а образа жизни и внимательного отношения к себе», — резюмировал собеседник издания.

Ранее стало известно, что новое исследование Университета Южной Австралии опровергло давнее мнение о вреде яиц для сердца. Ученые проанализировали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина.

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