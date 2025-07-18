Медведев ответил на слова фон дер Ляйен об ударе в «сердце военной машины России»

Медведев: Фон дер Ляйен вряд ли знает, где находится сердце военной машины РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вряд ли знает, где находится «сердце военной машины России». Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал европейского политика омерзительной старухой, а также усомнился в ее понимании влияния санкций Евросоюза на Россию.

«Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики», — написал он.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что данные ограничительные меры от ЕС нанесли удар в самое «сердце военной машины России». По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.