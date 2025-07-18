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16:06, 18 июля 2025Россия

Медведев ответил на слова фон дер Ляйен об ударе в «сердце военной машины России»

Медведев: Фон дер Ляйен вряд ли знает, где находится сердце военной машины РФ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вряд ли знает, где находится «сердце военной машины России». Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал европейского политика омерзительной старухой, а также усомнился в ее понимании влияния санкций Евросоюза на Россию.

«Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики», — написал он.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что данные ограничительные меры от ЕС нанесли удар в самое «сердце военной машины России». По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.

ЖЗЛ
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