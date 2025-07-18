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19:31, 18 июля 2025Россия

Около Москвы сбили девятый за день украинский беспилотник

Собянин заявил об уничтожении девятого за день беспилотника, летевшего на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Точный район уничтожения БПЛА он не назвал. При этом градоначальник отметил, что на место падения обломков беспилотника приехали специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки, а также данных о пострадавших мэр Москвы не назвал.

За последние часы Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках, которые следовали в сторону Москвы. Градоначальник во всех случаях не предоставлял какой-либо другой информации.

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