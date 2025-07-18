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17:47, 18 июля 2025Россия

Собянин сообщил о трех летевших на Москву беспилотниках

Собянин: Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Других деталей о происшествии — как точный район крушения дрон, пострадавшие и разрушения на земле — он не привел.

За последние пять часов Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках, которые следовали в сторону Москвы. Какой-либо другой информации он также не предоставил.

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