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14:29, 18 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасном ингредиенте шаурмы

Эндокринолог Хайкина: Соусы в шаурме быстро портятся и повышают риск отравлений
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предупредила, что соусы в шаурме повышают риск пищевых отравлений. Об опасном ингредиенте фастфуда она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Хайкина отметила, что соусы, особенно домашнего приготовления, в жару очень быстро портятся. Зачастую именно они становятся причиной отравлений. Врач объяснила, что это происходит из-за того, что основные ингредиенты соусов, то есть яйца и молочные продукты, являются идеальной средой для кишечной палочки и сальмонеллы.

Наиболее опасными эндокринолог назвала домашний майонез, чесночный соус на сметане, сырный соус, йогуртовые заправки и соусы с зеленью. По ее словам, если их ненадолго оставить вне холодильника в жару, то они станут мощным источником заражения кишечными инфекциями.

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Врач добавила, что покупными соусами тоже легко отравиться. Она указала, что чаще всего это происходит, если закончился срок годности или соус приготовлен из испорченных продуктов.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что арбузы и дыни вредят некоторым людям. Он уточнил, что их нужно есть с осторожностью при чувствительном кишечнике.

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