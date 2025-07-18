Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 18 июля 2025Забота о себе

Врач указал на три незаметных симптома гипертонии

Врач Варелла: При боли в груди во время нагрузок стоит измерить давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Врач Драуцио Варелла заявил, что иногда у человека нет никаких явных симптомов, которые указывали бы на высокое артериальное давление. О том, какие три незаметных признака свидетельствуют о гипертонии, он рассказал изданию NSC Total.

Варелла посоветовал обратить внимание на самочувствие во время пиковых физических нагрузок. Если в такие моменты возникают боль в груди, головокружение или кровотечение из носа, стоит измерить давление, чтобы исключить гипертонию.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

Здоровым людям, по словам врача, необходимо измерять артериальное давление один раз в год. При наличии наследственной предрасположенности к этому заболеванию мониторить показатели необходимо дважды в год. Людям с сахарным диабетом и достигшим 50-летнего возраста нужно делать это еще чаще, уточнил Варелла.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала о главных причинах пониженного давления. По ее словам, это может происходить из-за долгого стояния на ногах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Раскрыты подробности обвинения против российского IT-миллиардера

    16-летний россиянин попал под арест в Таиланде из-за рисунков

    В России высказались о возможности блокировки WhatsApp и Telegram

    В Париже третий раз за год ограбили Louis Vuitton

    Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

    В российском регионе спасавшихся от потопа коров эвакуировали

    Продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях его жены и дочери

    Установлен скрытый вред частого использования соцсетей

    Сотрудник ТЦК убил мобилизованного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости