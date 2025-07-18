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11:27, 18 июля 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал от Умерова активизации переговоров с Россией

Зеленский потребовал от Умерова активизации переговоров с РФ и поставок оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — подчеркнул политик.

Зеленский рассказал о встрече с Умеровым после его назначения на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Политики обсудили работу СНБО Украины, а также персональные задачи экс-министра в сферах обороны и переговоров.

Зеленский обозначил Умерову следующие направления в качестве приоритетных:

  • работа с западными партнерами по соглашениям о поставках оружия. В частности, создание совместных производств оружия на территории стран Запада
  • анализ выполнения принятых решений СНБО, а также развитие формата технологической Ставки
  • активизация переговоров с Россией

Утром 18 июля Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

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