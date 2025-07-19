Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:10, 19 июля 2025Мир

На Западе объяснили решение Трампа дать России 50 дней для перемирия

Риттер: Трамп дал России 50 дней на укрепление позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем Telegram-канале объяснил решение президента США Дональда Трампа дать России 50 дней для заключения договоренностей с Киевом.

По его мнению, такой срок не связан с изменением поведения России. Он направлен исключительно на то, чтобы дать России время укрепить свои позиции.

«Пока Трамп избавляется от [президента Украины Владимира] Зеленского», — заключил Риттер.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

    В Италии заявили о планах Евросоюза напасть на Россию

    На Западе объяснили решение Трампа дать России 50 дней для перемирия

    Стало известно о возможной смерти военнослужащего ВСУ от пыток СБУ

    Раскрыты последствия возможных санкций Трампа против России

    Названо число сбитых на подлете к Москве беспилотников

    Песков высказался о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Трамп подал иск против медиамагната Мердока

    Украинцы столкнулись с новой проблемой в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости