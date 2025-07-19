Появились подробности об ударе ВСУ по центру Донецка

ТАСС: ВСУ ударили по центру Донецка из американской РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эти и другие подробности сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что обстрелам подверглись один многоквартирный дом и территория республиканского травматологического центра.

«Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе», — сообщил собеседник агентства.

Об ударе украинских войск по центру Донецка стало известно ранее 19 июля. ТАСС сообщало о нескольких мощных взрывах в центральной части города, Киевском и Ленинском районах, а также о работе системы противовоздушной обороны.