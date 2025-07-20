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06:17, 20 июля 2025Мир

На Западе назвали необратимо изменившего миропорядок президента

Politico: Трамп необратимо изменил миропорядок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп за полгода с момента возвращения в Белый дом «необратимо изменил мировой порядок». Такое признание сделали эксперты на полях Аспенского форума по безопасности, пишет газета Politico.

Так, чиновники из США и других государств, аналитики и бизнесмены полагают, что администрация Трампа «нанесла серьезный удар» по многим аспектам мироустройства, сложившегося после Второй мировой войны, в том числе в сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.

«Нужно признать, что мы, вероятно, не вернемся к прежней системе», — высказалась экс-госсекретарь США, сопредседатель Aspen Strategy Group Кондолиза Райс. Ее слова отражают действия администрации Трампа, которая за шесть месяцев «серьезно подорвала нормы и соглашения», регулирующие торговые отношения Соединенных Штатов с партнерами, а также вопросы обороны, утверждает Politico.

Ранее обозреватель Юджель Оздемир заявил, что Трамп пытается повлиять на Россию и Украину угрозами и внезапными разворотами во внешней политике. По его мнению, для американского президента стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил.

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