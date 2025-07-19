Стратегию Трампа по России и Украине раскрыли

Evrensel: Трамп пытается влиять на Россию и Украину угрозами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается повлиять на Россию и Украину угрозами и внезапными разворотами во внешней политике. Стратегию американского лидера раскрыл обозреватель Юджель Оздемир в материале для турецкого издания Evrensel.

По мнению Оздемира, для главы США стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая государствам и их лидерам. По этой причине он совершает непредсказуемые ходы, а когда осознает, что не может добиться своего — «делает разворот на 180 градусов».

Как пишет обозреватель, добившись от президента Украины Владимира Зеленского уступчивости через перспективу мирного урегулирования, Трамп решил воспользоваться тактикой военного давления для воздействия на российского лидера Владимира Путина — глава Соединенных Штатов резко изменил свой курс и восстановил поставки оружия Киеву.

Кроме того, добавил Оздемир, Трамп своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США. Как считает обозреватель, американский президент преследует двойную выгоду. Его недавний маневр позволяет ему одновременно получать прибыль от продажи вооружений, провоцируя Украину и государства Европы на агрессию против России, и в то же время оказывать давление на главу РФ с целью остановить военные операции.

«В условиях, когда американский империализм побеждает в любом случае, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту. Сливки с украинского конфликта, который шаг за шагом перекладывается на плечи Европы, снимают США, а его бремя возлагается и будет возлагаться на европейские народы», — пишет Оздемир, делая вывод, что окончание украинского конфликта не является неотложной задачей для Вашингтона.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп стремится сократить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и именно поэтому он переложил на Европу закупку оружия для Украины.

