Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 19 июля 2025Мир

Стратегию Трампа по России и Украине раскрыли

Evrensel: Трамп пытается влиять на Россию и Украину угрозами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается повлиять на Россию и Украину угрозами и внезапными разворотами во внешней политике. Стратегию американского лидера раскрыл обозреватель Юджель Оздемир в материале для турецкого издания Evrensel.

По мнению Оздемира, для главы США стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая государствам и их лидерам. По этой причине он совершает непредсказуемые ходы, а когда осознает, что не может добиться своего — «делает разворот на 180 градусов».

Как пишет обозреватель, добившись от президента Украины Владимира Зеленского уступчивости через перспективу мирного урегулирования, Трамп решил воспользоваться тактикой военного давления для воздействия на российского лидера Владимира Путина — глава Соединенных Штатов резко изменил свой курс и восстановил поставки оружия Киеву.

Материалы по теме:
Евросоюз постоянно меняет позицию по переговорам России и Украины. Что говорят европейские политики про урегулирование конфликта?
Евросоюз постоянно меняет позицию по переговорам России и Украины.Что говорят европейские политики про урегулирование конфликта?
12 июня 2025
«Идея витает в воздухе» Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?
«Идея витает в воздухе»Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?
3 июля 2025
«Я разочарован Путиным» Чем Трамп пригрозил России, что пообещал Украине и как это повлияет на ход конфликта?
«Я разочарован Путиным»Чем Трамп пригрозил России, что пообещал Украине и как это повлияет на ход конфликта?
14 июля 2025

Кроме того, добавил Оздемир, Трамп своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США. Как считает обозреватель, американский президент преследует двойную выгоду. Его недавний маневр позволяет ему одновременно получать прибыль от продажи вооружений, провоцируя Украину и государства Европы на агрессию против России, и в то же время оказывать давление на главу РФ с целью остановить военные операции.

«В условиях, когда американский империализм побеждает в любом случае, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту. Сливки с украинского конфликта, который шаг за шагом перекладывается на плечи Европы, снимают США, а его бремя возлагается и будет возлагаться на европейские народы», — пишет Оздемир, делая вывод, что окончание украинского конфликта не является неотложной задачей для Вашингтона.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп стремится сократить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и именно поэтому он переложил на Европу закупку оружия для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

    Стратегию Трампа по России и Украине раскрыли

    Овечкин оценил отношение к российским хоккеистам за рубежом

    В США обратили внимание на синяки у Трампа

    В США раскритиковали заявление канцлера Германии о России и Израиле

    Зеленский оказался недоволен ВСУ на одном направлении

    Представитель МИД РФ рассказала подробности фита с рэпером Птахой

    «Это больше похоже на анекдоты». Развенчан главный миф о покупке автомобиля в СССР. Как на этом делались целые состояния?

    ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости