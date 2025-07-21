Суд заблокировал деятельность производителя антисептика «Мирамистин» в РФ

Деятельность компании-владельца антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» заблокирована на всей территории России из-за судебного ограничения. Об этом сообщил адвокат собственников «Инфамеда» Рубен Маркарьян.

Из-за ограничительных мер блокирована работа 164 медицинских представителей компании на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны.

Причина — действия Павла и Оксаны Хейфиц. По имеющимся данным, они предложили посреднические услуги по продаже «Инфамеда», но вместо этого убедили владельца заключить фиктивную сделку. Супруги приобрели 50 процентов акций за 7,5 миллиона рублей при реальной стоимости более миллиарда рублей. В отношении Хейфицов подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности МВД.

При этом, как пишет Mash, производство лекарственного средства продолжается, но существует вероятность, что его остановят из-за нехватки денег и материалов.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Врачи рассказали о пользе и опасности мирамистина

Этот лекарственный препарат есть почти в каждой российской аптечке, но люди напрасно верят в его чудодейственность, отметил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Вот при одной и той же инфекции он может помогать, а завтра инфекция стала к нему устойчива, как и происходит с большинством антибиотиков и антибактериальных препаратов. Если мирамистином постоянно поливать везде и все, постоянно его использовать, то у микробов накопится к нему устойчивость», — предупредил специалист.

Между тем врач-педиатр Павел Бережанский предостерегал, что в повседневной жизни не нужно злоупотреблять средствами для дезинфекции, особенно если в доме есть маленький ребенок. В человеческом теле почти нет стерильных участков, а бактерии присутствуют везде. Более того, микроорганизмы формируют микрофлору, необходимую для нормальной работы организма, заметил врач.

Мирамистин советуют достать из аптечки, в частности, при боли в горле, для полоскания. Стоматологи рекомендуют использовать его для поддержания чистоты зубов в случае отсутствия зубной щетки. Наконец, врач-дерматолог называла его среди средств для обработки мокрой мозоли.