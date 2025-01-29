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16:32, 29 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали действенные средства от боли в горле

Отоларинголог Приказа: Средства на основе трав помогают при боли в горле
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Боль в горле является симптомом многих, в том числе опасных, заболеваний, предупредила отоларинголог Екатерина Приказа. В беседе с изданием «Доктор Питер» она назвала действенные способы облегчить это состояние.

Врач указала, что чаще всего боль в горле появляется из-за вирусных или бактериальных инфекций, таких как грипп, стрептококковый тонзиллит или инфекционный мононуклеоз. По ее словам, в редких случаях могут быть и другие причины: аллергические реакции, онкологические заболевания, раздражение слизистой оболочки из-за сухого воздуха или курения.

Приказа подчеркнула, что если боль в горле становится сильной, сопровождается высокой температурой, гнойными выделениями и плохим самочувствием, — это повод обратиться к врачу. Однако, по ее словам, если человек чувствует себя хорошо, то можно попробовать самостоятельно снять боль с помощью леденцов и средств для полоскания горла. Отоларинголог посоветовала выбирать леденцы с обезболивающим и обеззараживающим действием, например, на основе лидокаина. Также, по ее мнению, хорошо помогают средства на основе трав: шалфея, корня солодки, мяты или эвкалипта.

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Для полоскания горла врач рекомендовала выбирать аптечные антисептики, такие как мирамистин, хлоргексидин, гипертонический стерильный раствор морской воды или изотонический раствор натрия хлорида. Также Приказа считает допустимым полоскать горло растворами соли или соды. Она предупредила, что они менее эффективны, кроме того, их важно правильно готовить: одну чайную ложку соды или соли нужно использовать на стакан воды.

Ранее кандидат медицинских наук, специалист по реабилитации Семен Гальперин рассказал, как снизить риск заболевания гриппом. По его мнению, даже после вакцинации от гриппа нужно чаще бывать на улице и избегать мероприятий в закрытых помещениях.

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