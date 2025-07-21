Женщина задумалась о разрыве с женихом после 12 лет отношений из-за его привычек по дому

Пользовательница Reddit с ником Sunflower_9595 рассказала о том, что задумалась прекратить 12-летние отношения со своим женихом, с которым у них есть общая пятилетняя дочь. Причиной она назвала трудоголизм своего избранника и его наплевательское отношение к бытовым обязанностям, полностью свалившимся из-за этого на ее голову.

«В последние несколько лет он все больше погружается в работу, часто засиживается допоздна, но снова встает в три часа ночи, чтобы поработать, и из-за этого почти каждую ночь засыпает на диване. Я неоднократно просила о помощи по дому, но ничего не меняется», — рассказала автор, обручившаяся с мужчиной пару лет назад.

При этом сама она работает полный рабочий день, учится по вечерам, чтобы поступить в адвокатуру, занимается спортом, чтобы справиться со стрессом, и отвечает за все аспекты жизни, так или иначе связанные с воспитанием дочери. Жених периодически обещает помочь своей возлюбленной, но в итоге никогда этого не делает.

«Например, на днях он сказал, что уложит дочку спать. В 21:30 я обнаружила, что он храпит, а она тем временем смотрит мультики на телефоне, уплетая шоколад, который он ей дал. В итоге она была гиперактивна еще час, и мне пришлось снова взять все на себя», — написала Sunflower_9595.

30-летняя женщина расплакалась, сняла обручальное кольцо и оставила его рядом с кроватью спящего жениха. Утром он написал ей длинное сообщение с извинениями и пообещал решить проблему и обратиться к психотерапевту, однако его невеста пока не спешит идти ему навстречу.

Она отметила, что трудоголизм ее жениха ничем не обоснован — семья могла бы жить полностью на ее зарплату, он не получает каких-то больших денег за сверхурочную работу, у них крайне низкие выплаты по ипотеке и нет больших долгов. Причиной переработок бойфренда она называет стремление добиться больших высот в корпорации, в которой он сейчас лишь менеджер проектов.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что задумался о смене работы из-за недальновидной лжи, которую он придумал и поддерживал на протяжении года. Когда она раскрылась, ему пришлось краснеть перед коллегами.