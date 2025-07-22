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14:02, 22 июля 2025Путешествия

14-летнего туриста нашли замерзшим на вулкане в Мексике

The Sun: 14-летний подросток поднялся на вулкан Истаксиуатль и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Henry Romero / Reuters

Спасатели нашли на склоне спящего вулкана в Мексике замерзшего подростка. Об этом стало известно изданию The Sun.

По данным источника, 14-летний турист Паоло Санчес Карраско решил в одиночку подняться на вулкан Истаксиуатль и не выжил. Во время похода подросток записал видео, встревожившее его подписчиков, в котором признался, что поднимается на вершину без гида и экипировки.

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«Оказывается, здесь ночью температура опускается до минус двух градусов. Самое обидное, что я сейчас отморожу себе задницу. Я даже не взял спальный мешок, и я очень далеко от убежища. Следующее будет где-то там — по другую сторону горы», — рассказал в своем ролике Карраско.

Вскоре юноша перестал выходить на связь, и группа спасателей отправилась на его поиски. Через три дня после того, как путешественник выложил свое видео в сеть, его удалось найти, но было слишком поздно. Карраско обнаружили без признаков жизни в субботу, 19 июля, на высоте около 4,7 тысячи метров.

Выяснилось, что во время пути на уровне второго перевала, где находился турист, в горах разыгрался сильный шторм. Уточняется, что юный скалолаз любил походы и часто отправлялся в горы в одиночку. На данный момент полиция ведет расследование, чтобы узнать, с кем подросток приехал в Мехико, откуда отправился на Истаксиуатль.

Ранее туристка из Японии решила покорить самую высокую вершину в Перу. Женщина отправилась на гору в сопровождении своей подруги и не выжила.

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