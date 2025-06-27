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19:56, 27 июня 2025Путешествия

Туристка решила покорить гору в Перу, замерзла и не выжила

Bild: 40-летняя японка замерзла и не выжила на горе Уаскаран в Перу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Туристка из Японии решила покорить самую высокую вершину в Перу, но замерзла во время снежной бури. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, 40-летняя японка Тиаки отправилась на вершину горы Уаскаран вместе с 36-летней подругой-альпинисткой 23 июня. Путешественницы не воспользовались услугами горного проводника и на высоте около 6,4 тысячи метров столкнулись с непогодой: сперва их окутал густой туман, затем в горах разыгралась буря.

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Пара не смогла продвинуться дальше или вернуться назад и застряла в одной точке, вызвав помощь. Однако суровые условия затруднили поиски женщин по сигналу GPS. Бригада спасателей добралась до туристок только 26 июня. К этому времени 40-летняя японка не выжила из-за сильного переохлаждения.

36-летнюю туристку с признаками горной болезни доставили в безопасное место для оказания медицинской помощи. Уточняется, что гора Уаскаран в составе Белых Кордильеров является самой высокой точкой Перу, а также четвертой по высоте горной вершиной в Южной Америке.

Ранее туристка решила отправиться с возлюбленным в Альпы. Во время похода она споткнулась у мужчины на глазах и сорвалась вниз.

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