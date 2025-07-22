Горнолыжница едва не оголилась прямо на красной дорожке

Американская горнолыжница Линдси Вонн едва не оконфузилась прямо перед фотографами на премии ESPY. Снимки публикует Page Six.

40-летняя спортсменка вышла на красную дорожку в платье бренда Elisabetta Franchi с высоким разрезом, который демонстрировал ее нижнее белье. На размещенных кадрах видно, что из-за ветра подол платья приподнялся, из-за чего знаменитость чуть не оголилось перед публикой.

Вонн посетила вечер Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) — премию, во время которой телеканал ESPN награждает ведущих спортсменов и команды, а также указывает на лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.

Ранее в июле популярная модель в платье с глубоким декольте вышла на ковровую дорожку.