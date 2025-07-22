Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 22 июля 2025Ценности

Горнолыжница едва не оголилась прямо на красной дорожке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Американская горнолыжница Линдси Вонн едва не оконфузилась прямо перед фотографами на премии ESPY. Снимки публикует Page Six.

40-летняя спортсменка вышла на красную дорожку в платье бренда Elisabetta Franchi с высоким разрезом, который демонстрировал ее нижнее белье. На размещенных кадрах видно, что из-за ветра подол платья приподнялся, из-за чего знаменитость чуть не оголилось перед публикой.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Вонн посетила вечер Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) — премию, во время которой телеканал ESPN награждает ведущих спортсменов и команды, а также указывает на лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.

Ранее в июле популярная модель в платье с глубоким декольте вышла на ковровую дорожку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Когда запланирована встреча и чего ожидают от нее стороны?

    Экс-советник Трампа заявил о поиске президентом США путей выхода из конфликта на Украине

    Еще в двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

    Названа самая подходящая для GTA VI консоль

    Депутат Рады объяснил не сбитые над Киевом беспилотники

    Горнолыжница едва не оголилась прямо на красной дорожке

    Российские войска атаковали украинский город ударными беспилотниками

    В России допустили вероятность новой попытки ВСУ прорваться в Курскую область

    Семь лет встречающийся с эскортницами мужчина рассказал о неожиданных последствиях

    Россиянам назвали главное действие при получении на карту денег от незнакомца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости