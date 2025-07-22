«Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?

В Шереметьево начали раздавать пассажирам задержанных рейсов матрасы для сна

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево, который все еще страдает от последствий коллапса из-за беспилотников, начали раздавать пассажирам задержанных рейсов матрасы для сна. В первую очередь на надувные спальные места претендуют семьи с детьми, а уже потом — все остальные. На кадрах из авиагавани видно, что многие путешественники крепко спят в ожидании своих вылетов. По мнению экспертов, туристы уже стали привыкать к постоянным задержкам рейсов и приноровились к новым условиям. Что происходит в аэропортах и как это влияет на сферу туризма в России и за границей — в материале «Ленты.ру».

Последняя информация по закрытым аэропортам

В прошедшие выходные — 19 и 20 июля — московский авиаузел столкнулся с очередной атакой беспилотников. С 08:00 20 июля и до 08:00 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов: Шереметьево — 36, Внуково — 19, Домодедово — 3, Жуковский — 1. К этому времени в аэропортах московского региона и Пулково были суммарно отменены 118 рейсов и задержаны более чем на два часа 203 рейса.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На момент написания материала — 19:00 22 июля — все ограничения в авиагаванях столицы сняты, однако в Шереметьево все еще пытаются восстановить расписание после тяжелых выходных. Из-за этого множество пассажиров вынуждены проводить ночи в терминалах, чтобы дождаться своих рейсов.

Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов в условиях периодически возникающих ограничений на использование воздушного пространства Telegram-канал «Представитель Росавиации»

Как беспилотники объединили россиян

В эпицентре авиаколлапса оказался и российский военный корреспондент Семен Пегов, который рассказал RT, что его удивило во время ожидания рейса в Шереметьево. По словам Пегова, он готовился к нервозным очередям и шумному негодованию, однако вместо этого увидел единение среди путешественников, которых он причислил к «ковровому братству аэропортов».

Он объяснил, что никакой истерии в терминалах Шереметьево нет. Вместо этого соотечественники уступают места пассажирам с детьми, охраняют вещи друг друга, обходительно относятся к пожилым людям и щедро делятся едой и водой с незнакомцами. В тесных очередях люди заводят знакомства, делятся подробностями жизни, обмениваются номерами телефонов, заметил военкор.

Уж не знаю, вызвано оно всеобщим пониманием рисков, связанных с полетами украинских беспилотников, срывающих стабильное авиасообщение, или же пришедшим наконец-то осознанием, что мы все, вся страна — и те, кто на фронте, и те, кто в тылу, — находимся в одной лодке, но заявляю ответственно: такого уровня взаимопонимания и взаимовыручки на гражданке я не встречал давненько Семен Пегов военкор

Стали ли россияне меньше летать из-за задержек?

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с начала мая 2025 года российские аэропорты закрывали более 260 раз на фоне угрозы воздушному движению из-за БПЛА и работы систем ПВО. Чаще всего план «Ковер» вводили в московских авиагаванях, но ничуть не меньше страдали аэропорты Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Казани, Тамбова (Донское), Санкт-Петербурга (Пулково) и Ярославля (Туношна).

Тяжелее всего авиационной сфере пришлось 6 мая — одновременно закрыли 12 аэропортов, 10 июня — 13 аэропортов в разных частях страны, 5-7 июля — максимально длительные задержки в Пулково и Шереметьево, 19-20 июля — 7 аэропортов, основное количество отмен рейсов пришлось на Шереметьево.

При этом представители турбизнеса отмечают, что россияне вовсе не потеряли интереса к перелетам на фоне происходящего. В «Русском Экспрессе» фиксировалось лишь незначительное проседание продаж туров на Мальдивы и Сейшелы.

Эксперты туристического рынка полагают, что закрытие аэропортов влияет на поведение туристов и результаты работы туроператоров менее критично, поскольку, во-первых, компании уже имеют опыт работы в таких условиях, во-вторых, туристы тоже начинают привыкать и адаптируются к ситуации АТОР

При этом есть темы, которые сильнее всего беспокоят российских путешественников во время отмен и переносов рейсов. К примеру, они переживают, чтобы из-за более позднего заселения отель не отменил бронь, а трансфер не уехал без них. Туроператоры отмечают, что оперативно обрабатывают подобные запросы.