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01:00, 22 июля 2025Мир

Стало известно о разработке в Польше руководства на случай войны

Reuters: Польша разрабатывает для жителей список действий на случай войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Польша разрабатывает для жителей список действий на случай войны или стихийного бедствия, пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

Как отметило издание, польские власти создают руководство, пытаясь достичь гарантий национальной безопасности и минимизировать последствия в случае распространения угроз, включая конфликт на Украине. Отмечается, что список состоит из 40 страниц и включает советы по добыче питьевой воды, действия в случае воздействия воздушного потока или отключения электроэнергии, а также рекомендации по поиску бомбоубежища.

Это первая попытка польских властей информировать население на случай войны, отметило издание. Ожидается, что список будет опубликован в сентябре на польском языке, а позже переведен на английский.

Ранее сообщалось, что Польша разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».

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