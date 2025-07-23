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23:30, 23 июля 2025Россия

Дальнейшие планы российской делегации раскрыли

ТАСС: Российская делегация покинет Стамбул 24 июля в первой половине дня
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская делегация, участвовавшая в переговорах в Стамбуле, покинет турецкий город 24 июля в первой половине дня. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«24 июля в первой половине», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский назвал условие для встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, она должна быть хорошо проработана.

До того секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

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