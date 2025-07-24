Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:42, 24 июля 2025Экономика

Автомобиль с россиянином внутри полностью ушел под воду

В Новосибирской области автомобиль с мужчиной внутри полностью ушел под воду
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области»

В Новосибирской области автомобиль с мужчиной внутри полностью ушел под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Все произошло в Маслянинском районе российского региона. Автомобиль Renault Duster нашли утром в четверг, 24 июля, в реке Елбань. Внутри находился 33-летний мужчина без признаков жизни. По предварительной информации, он попал в аварию еще 21 июля около двух часов ночи.

«33-летний водитель ехал из села Малая Томка в сторону Елбани, не справился с управлением, съехал с дороги и оказался в реке», — уточнили авторы публикации. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль полностью погрузился под воду. У него также оказались разбиты стекла, смяты кузов и капот. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль ушел под землю. Коммунальная авария произошла в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской. Дорогу вблизи жилого дома серьезно затопило, вскоре водой размыло асфальт. Оказавшийся рядом автомобиль провалился сквозь дорожное полотно. Под землей оказался капот легковушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    В ЕС предрекли Украине серьезные последствия из-за коррупции в стране

    Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

    В Германии высказались о планах НАТО на войну с Россией

    Россиянам рассказали о начале супергрибного сезона

    Самому загадочному убийце США вынесли приговор

    Тонкий кал оказался симптомом угрожающего жизни заболевания

    На Украине рассказали о трехэтапном плане свержения Зеленского. Что в него входит и кто за ним стоит?

    Бывшего вице-губернатора российского региона арестовали

    В МВФ заявили о важности независимости центробанков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости