Автомобиль с россиянином внутри полностью ушел под воду

В Новосибирской области автомобиль с мужчиной внутри полностью ушел под воду

В Новосибирской области автомобиль с мужчиной внутри полностью ушел под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Все произошло в Маслянинском районе российского региона. Автомобиль Renault Duster нашли утром в четверг, 24 июля, в реке Елбань. Внутри находился 33-летний мужчина без признаков жизни. По предварительной информации, он попал в аварию еще 21 июля около двух часов ночи.

«33-летний водитель ехал из села Малая Томка в сторону Елбани, не справился с управлением, съехал с дороги и оказался в реке», — уточнили авторы публикации. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль полностью погрузился под воду. У него также оказались разбиты стекла, смяты кузов и капот. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль ушел под землю. Коммунальная авария произошла в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской. Дорогу вблизи жилого дома серьезно затопило, вскоре водой размыло асфальт. Оказавшийся рядом автомобиль провалился сквозь дорожное полотно. Под землей оказался капот легковушки.

